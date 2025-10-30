「嫌われたくない」「空気を悪くしたくない」──そう思って彼に気を遣いすぎていませんか？実はその“優しさ”が、恋を止めてしまうことがあるのです。今どきの男性が惹かれるのは、完璧な気づかいよりも“素を見せてくれる女性”。そこで今回は、そんな気を遣いすぎて恋をダメにする女性の「共通点」を紹介します。常に彼のことを優先してしまう「彼の予定が最優先」「彼が行きたいお店でいい」といった献身的な姿勢も、行き過ぎ