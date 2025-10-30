誰が見ても「浮気」なのに、浮気性の男性は「浮気」と考えないことも。そこで今回は、浮気性な男性の信じ難い「浮気の基準」を紹介します。２人きりで会うだけならOK浮気性な男性は彼女以外の女性と２人きりで会うだけならOKと考える傾向があります。でも、周囲に知り合いがいない状況になると気が大きくなるので、浮気する危険性は大きいのは事実。人によって意見が分かれるかもしれませんが、他の女性と２人きりで会うことが許せ