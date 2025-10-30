３勝１敗と王手をかけていたソフトバンクが３０日、阪神との「ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５」第５戦（甲子園）に延長１１回の末、３―２で勝利。５年ぶり１２度目の日本一となった。ＭＶＰは山川穂高。序盤は虎のペースだった。３連勝と好調だった鷹打線が元同僚の左腕・大竹の前に沈黙。緩急を巧みに使う左腕の前にソフトバンク打線が凡打を重ねた。柳町に６８キロの超スローボールを投じるなど大竹の前に鷹打線は狙いを絞