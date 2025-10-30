阪神はソフトバンクとの「ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５」第５戦（３０日、甲子園）に延長１１回の末、２―３で敗戦。セリーグ最速Ｖを果たした猛虎軍だったが、２年ぶりの日本一にはあと一歩届かなかった。２―２の同点で迎えた延長１１回だった。中４日のエース右腕・村上が回またぎでマウンドへ。先頭・野村にカウント２―２から１４８キロの直球を捉えられた打球は右翼スタンドへ一直線で突き刺さり、痛恨の勝ち越し弾