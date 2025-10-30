「LINEでは優しいのに、会うとそっけない」「返信は早いけど、約束は曖昧」そんな男性の言動のギャップにモヤッとしたことはありませんか？実は、LINEのやりとりは“本音を隠すのに最適なツール”。男性の中には“都合よく繋いでおきたい”がためにLINEでは“いいひと”を演じるケースもあるんです。そこで今回は、LINEの内容と男性の本音が異なる「典型パターン」を紹介します。「おはよう」「おやすみ」は“キープのための連絡”