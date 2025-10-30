付き合い始めに比べて、LINEの返信が遅くなったり、デートの誘いが減ったりと、彼のテンションが下がった気がする。そんな時に「私ばっかり好きなの？」と不安になる女性は少なくないでしょう。そこで今回は、この恋愛初期に起こりやすい“温度差現象”の正体と対処法を紹介します。彼の“熱量低下”は、実は安心のサインかも？男性は「追いかけている時間」に恋愛の充実感を感じやすい傾向があります。そのため、付き合えた瞬間に