巨匠ジェームズ・キャメロンが監督する「アバター」シリーズの第三弾となる最新作『アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ』のハロウィーンイベントが30日、都内にて開催。渋谷凪咲とチョコレートプラネット（松尾駿・長田庄平）がナヴィに扮して登場し、アバター愛を語った。【写真】左足甲骨折中のチョコプラ長田はイスに座ってのイベント登場に神秘の星パンドラを舞台に、先住民のナヴィと、侵略を狙う人類との戦いを描い