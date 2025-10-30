11回、野村（奥）に勝ち越しソロを浴びた阪神・村上＝甲子園ソフトバンクが逆転勝ちした。0―2の八回に柳田が2点本塁打を放って同点。延長十一回に野村のソロで勝ち越した。六回以降は救援陣が無失点でつないで反撃を呼び込んだ。阪神は大竹が6回を3安打無失点と好投し、七回から必勝リレーに入ったが、石井が失点して追い付かれる誤算。十一回に2イニング目の村上が打たれ、力尽きた。