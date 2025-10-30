「ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５、阪神２−３ソフトバンク」（３０日、甲子園球場）ソフトバンクが逆転勝ちし、４勝１敗で２０２０年以来、５年ぶり１２度目の日本一に輝いた。２−２の延長十一回、野村が決勝の右越えソロを放った。試合後、甲子園のマウンド付近に歓喜の輪を作ったソフトバンクナイン。その中央に小久保監督を迎えて胴上げが始まり、指揮官は９度、宙を舞った。ソフトバンクは昨年の日本シリーズで２連