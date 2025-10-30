■プロ野球SMBC日本シリーズ2025第5戦阪神 2ー3ソフトバンク延長11回（30日甲子園）阪神はソフトバンクとの日本シリーズ第5戦に延長戦の末競り負け、第2戦からの4連敗で2年ぶり3度目の日本一はならなかった。2−2の同点で迎えた延長11回表、今季救援登板のない村上頌樹が10回に続き続投も、先頭の野村勇にライトへのソロを浴び2−3と勝ち越された。その裏はソフトバンク6番手・松本裕に対し、先頭の佐藤輝が四球で出塁する