■プロ野球SMBC日本シリーズ2025阪神2ー3ソフトバンク延長11回（30日甲子園）ソフトバンクは阪神を延長戦の末に破り初戦の敗戦から4連勝を飾り5年ぶり12度目の日本一に輝いた。0ー2で迎えた8回に柳田が石井から2ランを放ち同点に追いつくと延長11回、先頭・野村が阪神5番手・村上から逆方向の右翼席に日本シリーズ自身初の決勝弾を放り込んだ。11回は6番手・松本が先頭・佐藤輝に四球も後続を抑え無失点で締めた。小久保監