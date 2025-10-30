「私自身もワーク・ライフ・バランス（WLB）という言葉を捨てる。働いて、働いて、働いて、働いて、働いていく」自民党初の女性総裁となった高市早苗氏はそう宣言し、世間を震撼（しんかん）させた。【マンガ】夫がメンタルを崩してワンオペ状態に「私も頑張っているのに」と言いたくなる自分は冷たい？「WLBを捨てる」発言は不穏当「仕事と生活の調和」は、かつて労働時間が長く、過労死が問題となった日本では重要な課題となって