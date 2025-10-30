プロ野球日本シリーズで阪神を破って日本一に輝き、胴上げされるソフトバンク・小久保監督＝30日、甲子園球場プロ野球のSMBC日本シリーズ2025は30日、甲子園球場で第5戦が行われ、パ・リーグ2連覇のソフトバンクがセ・リーグ覇者の阪神に3―2で逆転勝ちして対戦成績を4勝1敗とし、4連覇した2020年以来5年ぶり12度目（南海、ダイエー時代を含む）の日本一に輝いた。ソフトバンクは0―2の八回1死から柳田の2点本塁打で同点。延長