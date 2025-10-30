プロ野球の「ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５」は３０日、甲子園球場（兵庫県西宮市）で第５戦が行われ、福岡ソフトバンクホークスが阪神タイガースを３―２で破り、対戦成績を４勝１敗として５年ぶり１２度目（南海、ダイエー時代を含む）の日本一に輝いた。２０１４年以来の顔合わせとなった今シリーズは、ソフトバンクが当時と同じく第１戦に敗れてから４連勝を飾って頂点に立った。阪神は２年ぶりの日本一に届かなかった。