ハローキティにとって初のハリウッド映画が、2028年7月21日に公開されることが30日、発表されました。SNSでは、映画化決定の続報を待っていたファンの喜びの声が上がっていました。映画は、ハローキティをはじめとするサンリオのキャラクターが、映画館の大スクリーンに登場する記念すべき作品。世代を超えて愛されるキャラクターたちが、映画ならではの世界観で見る人たちに笑顔を届けるということです。サンリオは「内容について