＜日本シリーズ：阪神2−3ソフトバンク＞◇第5戦◇30日◇甲子園プロ野球日本シリーズで、ソフトバンクが5年ぶり日本一を遂げ、芸能界きってのタカ党として知られる俳優武田鉄矢（76）が30日夜、歓喜のコメントを寄せた。「予想通りのきびしい日本シリーズでした。まるで合戦のような天下取りの連戦でした。阪神には若武者のような美しさがあり、対して、我らがソフトバンク鷹軍団には若さと戦さ巧者のベテランのしぶとさがありまし