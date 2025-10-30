◆ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５第５戦阪神―ソフトバンク（３０日・甲子園）阪神が痛恨の逆転負けで、２０２３年以来、２年ぶり３度目の日本一を逃した。先発・大竹は６回３安打無失点とゲームメイク。２番手・及川も７回２死一、二塁のピンチで、代打・近藤を見逃し三振に抑え、２点のリードを守り切った。だが、救援陣が粘れなかった。３番手・石井が８回１死一塁から、１番・柳田に同点２ランを被弾。公式戦５７試合ぶ