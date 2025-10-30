毎週水曜深夜1時から、「２５時、赤坂で Season2」を放送中！江川プロデューサーに、第3話〜第5話までの裏話を聞きました！【動画】「２５時、赤坂で Season2」最新回ドラマ制作部の江川です。3回目の投稿になります。「２５時、赤坂で Season2」は前回の投稿後、3話、4話と放送が進みました。お楽しみ頂けたでしょうか。それぞれの裏話を少しご紹介します。＜3話「恋人はライバル」＞2話であわや別れるか？となった羽山と白崎です