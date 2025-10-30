◇プロ野球 日本シリーズ第5戦 ソフトバンク3−2阪神(30日、甲子園球場)阪神がソフトバンクとの日本シリーズ第5戦を延長戦で敗れ、日本一とはなりませんでした。阪神は2回、先頭の佐藤輝明選手がヒットで出塁するも、盗塁に失敗。それでも2つのフォアボールで2アウト1塁2塁を作ると、坂本誠志郎選手がレフトへタイムリーを放ち、先制点を挙げます。先発の大竹耕太郎投手は68キロの超スローボールを駆使するなど、ソフトバンク打線