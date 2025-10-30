King & Prince¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢2¿ÍÂÎÀ©½é¤Î¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿²»³Ú±ÇÁüºîÉÊ¤¬¡¢¡Ø¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö±ÇÁü¥é¥ó¥­¥ó¥°¡Ù¤Ç3ÉôÌçÆ±»þ1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£30Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿Æ±¥é¥ó¥­¥ó¥°¤Ç¡¢King & Prince¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é¤ò±ÇÁü²½¤·¤¿¡ØKing & Prince LIVE TOUR 24-25 ¡ÁRe:ERA¡Á in DOME¡Ù¤¬¡¢DVD4.5ËüËç¡¢Blu-ray Disc8.0ËüËç¤òÇä¤ê¾å¤²¡¢¡Ø½µ´ÖDVD¥é¥ó¥­¥ó¥°¡Ù¤È¡Ø½µ´ÖBD¥é¥ó¥­¥ó¥°¡Ù¤È¤â¤Ë½éÅÐ¾ì1°Ì¤Ëµ±¤­¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢²»³Úºî