【日本シリーズ】阪神 2−3 ソフトバンク（10月30日／甲子園球場）【映像】甲子園悲鳴…柳田、衝撃の“逆方向”同点弾（実際の様子）阪神対ソフトバンクの日本シリーズ第5戦が甲子園球場で行われ、ソフトバンクが延長の熱戦を制し、5年ぶり12回目の日本一を決めた。初戦を落としたものの最後は野村が劇的な決勝アーチを阪神のエース村上から放ち4連勝で圧倒し、敵地甲子園で歓喜の瞬間を迎えた。ソフトバンクの先発は今シリーズ初