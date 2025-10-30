【ニューヨーク共同】30日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午前8時40分現在、前日比1円47銭円安ドル高の1ドル＝154円15〜25銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1567〜77ドル、178円43〜53銭。日銀が30日まで開いた金融政策決定会合で政策金利の維持を決めたことで、利上げに慎重との見方が広がった。一方、米長期金利は上昇傾向となり日米金利差の拡大を意識した円売りドル買いが強まった。