私はマドカ。旦那は同い年のヒサト。すこし前に義母（ミヤコ）に恋人（田村シンペイ60歳）ができました。私たち家族と義母は別に住んでいます。なので義母に恋人ができても「影響はない」と考えていたのですが……それが大間違い！義母と田村さんと食事をするときは、会計はいつも私たち。不満がたまっていた私は、その事実を義母に伝えたのでした。すると義母は田村さんと別れる道を選び、田村さんは私を責めに家まで来ました。