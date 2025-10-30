Rain Treeが、3rdデジタルシングル「好きだよとどっちが先に言うのか？」のMVを公開した。 （参考：秋元康が手掛ける新アイドル・Rain Tree誕生！デビュー発表直後インタビュー「国民的なアイドルグループに」） Rain Tree「好きだよとどっちが先に言うのか？」Official Music Video同MVの監督は、過去2作のシングル曲「Ｉ Ｌ Ｕ」「つまり」のMVを手掛けた島田大介。粉雪が舞い降りる遺跡のような建物