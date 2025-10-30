◆SMBC日本シリーズ2025第5戦阪神―ソフトバンク（30日、甲子園）ソフトバンクがいよいよ5年ぶりの日本一を目の前までたぐり寄せた。延長11回の先頭だった。初戦で先発した阪神村上頌樹が延長10回から回またぎでマウンドへ。野村勇はカウント2―2からの5球目、真ん中に入ってきた直球を振り抜いた。打球は右翼フェンスを越える勝ち越しソロ。ダイヤモンドを回りながら拳を突き上げ、ベンチからはナインが飛び出して喜ん