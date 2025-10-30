明日は一体どんな1日になるでしょうか？あなたの明日の運勢を、血液型別にみていきましょう！A型の運勢……★★☆☆☆やりたい事はたくさんあるのに、どれも形にできない一日。今は無理に動こうとせずに、今後の作戦を立てると吉。対人運は好調でし。B型の運勢……★☆☆☆☆健康運が低迷しています。暴飲暴食とストレスが原因で便秘気味になってしまうかも。運動不足気味なので、ヨガやストレッチをしてみてください。O型