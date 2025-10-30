◇プロ野球 日本シリーズ第5戦 ソフトバンク3-2阪神(30日、甲子園球場)日本シリーズ第5戦は、ソフトバンクが劣勢から逆転、5年ぶり12度目の日本一に輝きました。日本一へ、あと1勝としているソフトバンクですがこの試合、阪神の先発・大竹耕太郎投手の好投に苦しみ、4回まで1塁すら踏めません。1点を追う5回、6番の野村勇選手がこの日、チーム初めてのヒットで出塁します。しかしその裏、阪神・佐藤輝明選手が5試合連続のタイムリ