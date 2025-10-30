±Ç²è¡Ø¹Á¤Î¤Ò¤«¤ê¡Ù¡Ê11·î14Æü¸ø³«¡Ë¤ÎÅìµþ¥×¥ì¥ß¥¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬29Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¶è¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ÇÐÍ¥¤Î´Ü¤Ò¤í¤·¤µ¤ó¡Ê75¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢âÃ±ÉÅÄ¶¿ÆØ¤µ¤ó¡Ê25¡Ë¡¢Èø¾åâÃ½¨¤µ¤ó¡Ê13¡Ë¡¢ÄÇÌ¾µËÊ¿¤µ¤ó¡Ê61¡Ë¡¢MEGUMI¤µ¤ó¡Ê44¡Ë¡¢¤½¤·¤ÆÆ£°æÆ»¿Í´ÆÆÄ¤¬½ÐÀÊ¡£MEGUMI¤µ¤ó¤¬¡¢±Ç²è¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡È¤Ò¤«¤ê¡É¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£±Ç²è¤Ï¡¢ËÌÎ¦¤Î¹ÁÄ®¤òÉñÂæ¤ËÇ¤¶¢¤Î²áµî¤ò¼Î¤Æ¤ÆÀ¸¤­¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦»°±º¤È¡¢Î¾¿Æ¤ò»ö¸Î¤Ç¼º¤Ã¤¿ÌÕÌÜ¤Î¾¯Ç¯