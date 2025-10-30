全国でクマによる被害が相次ぐ中、政府は10月30日、関係閣僚会議を開き、クマ被害対策の政策パッケージを11月中旬までに取りまとめる考えを明らかにしました。 10月29日午後9時すぎ、新潟県胎内市坪穴を走っていた車のドライブレコーダーの映像。しばらくすると、道路上に黒い物体が…車が近づくと動き始めます。道路にいたのは、体長1m50cmほどのクマ。目撃された場所のすぐ近くには民家がありました。幸い、