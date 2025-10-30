北朝鮮メディアが高市総理の就任について初めて報じました。「右翼保守層を代弁する人物」などと指摘しています。北朝鮮の朝鮮労働党機関紙「労働新聞」は30日、高市氏が自民党の総裁に選出され、総理に就任したことを報じました。高市総理について、「右翼保守層を代弁する人物」で「『強硬保守派』と呼ばれてきた」と指摘し、靖国神社の参拝を「正当化した」などと伝えています。北朝鮮の公式メディアが高市総理の就任について報