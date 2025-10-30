「気持ち悪すぎる！」「うちの夫もそうなるかも…」など連載中もコメント欄が大盛り上がりした「夫がママ友に恋をした!?」は、子育て中の女性なら誰もが共感し、同時に誰もが恐れる「夫婦の危機」をリアルに描いた物語です。主人公の妻は、夫・拓馬の転勤で慣れない土地へ。幼い子どもを抱え、頼る人もなく「ワンオペ育児」に追われる日々。かつて優しかった夫は、仕事の疲れを理由に、夫婦の会話はすれ違いばかり。夫の心ない言動