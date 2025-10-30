ドル買い再燃、ユーロドル１．１５台後半、ドル円１５４円台前半＝ＮＹ為替 ＮＹ朝方は、ドル買いが再燃している。円売りとともに買われてドル円は高値を154.28付近に伸ばしている。ユーロドルは1.16台割れから1.1571付近に安値を更新。ポンドドルは1.32台を維持できず、1.3154付近に安値を広げている。米１０年債利回りは４．０６％付近から４．１０％台へと上昇している。 USD/JPY154.23EUR/USD1.1572