日本時間２２時００分に独消費者物価指数（速報）（10月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 消費者物価指数（速報）（10月）22:00 予想0.3%前回0.2%（前月比) 予想2.2%前回2.4%（前年比) 予想0.2%前回0.2%（調和消費者物価指数（HICP）・前月比) 予想2.2%前回2.4%（調和消費者物価指数（HICP）・前年比)