米１０年債利回りは４．０９７％で始まる＝ＮＹ債券オープン 各国の長期金利（NY時間08:44）（%） 米2年債 3.614（+0.016） 米10年債4.097（+0.021） 米30年債4.652（+0.027） ドイツ2.651（+0.030） 英国4.438（+0.046） カナダ3.148（-0.010） 豪州4.306（+0.083） 日本1.656（+0.001） ※米債以外は10年物