ドル円のピボットは１５３．５４円付近＝ＮＹ為替 ピボット分析東京時間（21:46現在） ドル円 現値154.18高値154.28安値152.16 157.04ハイブレイク 155.66抵抗2 154.92抵抗1 153.54ピボット 152.80支持1 151.42支持2 150.68ローブレイク ユーロ円 現値178.37高値178.82安値176.82 181.19ハイブレイク 180.00抵抗2 179.19抵抗1 178.00ピボット 177.19支持1