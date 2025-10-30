女優・内田理央が白色ドレスショットを公開し、反響を呼んでいる。３０日に自身のインスタグラムを更新し「お仕事で」とつづり、シンプルで軽やかなオフホワイトのロングトレーンドレス姿を披露。上品でナチュラルな美しさを演出しているショットで「楽しいじかんだったー！」と撮影を振り返っている。この投稿には多くの「いいね！」が寄せられている。