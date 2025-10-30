消費者物価指数（速報）（10月）22:00 結果0.3% 予想0.3%前回0.2%（前月比) 結果2.3% 予想2.2%前回2.4%（前年比) 結果0.3% 予想0.2%前回0.2%（調和消費者物価指数（HICP）・前月比) 結果2.3% 予想2.2%前回2.4%（調和消費者物価指数（HICP）・前年比)