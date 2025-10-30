元バレーボール女子日本代表主将の古賀紗理那さん（29）が、夫でバレーボール男子日本代表の西田有志（25）のYouTubeに出演。近況を語った。第1子妊娠中の古賀さん。「最近胎動凄いよね」と振ると、西田も「凄い！まじビート刻んでる！」と共感。出産を目前に控えベビーグッズの買い物に2人で行ったことを明かした。西田について「めちゃくちゃ体調を心配してくれます。最近気持ち悪いとか増えてきて。めっちゃ心配してくれ