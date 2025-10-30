俳優の芦田愛菜さん（21）が29日、公式アンバサダーを務める『2027年国際園芸博覧会』の開催500日前記者発表会に、公式マスコットキャラクターの“トゥンクトゥンク”と共に登場。アンバサダーとしての意気込みを語りました。■公式マスコットキャラクター“トゥンクトゥンク”と初対面博覧会の公式マスコットキャラクターである“トゥンクトゥンク”が登場すると芦田さんはハイタッチ。芦田さんは初めて会ったトゥンクトゥンクに