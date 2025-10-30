アスクルの物流センターにあるロゴマーク＝2025年10月21日、東京都江戸川区サイバー攻撃を受けた通販大手アスクルに関し、「ランサムハウス」と呼ばれるロシア系のハッカー集団が、インターネットのダークウェブ上に犯行声明を出したことが30日、セキュリティー関係者への取材で分かった。大量のデータを盗んだと主張している。セキュリティー会社S＆Jが確認した。三輪信雄社長によると、このハッカー集団は企業から情報を盗み