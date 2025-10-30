自民党の森山裕前幹事長自民党の森山裕前幹事長が党税制調査会の「インナー」と呼ばれる非公式幹部会合のメンバーを退任したことが分かった。新たに上月良祐参院議員が加わった。関係者が30日、明らかにした。森山氏は財政規律を重視する立場で、経済成長に力点を置く高市早苗首相の路線とは相いれないとの見方があった。自民税調は24日のインナー会合で、首相と政策的な考えが近い西村康稔元経済産業相らを新たにメンバーに追