韓国を訪問している高市首相が30日夜、李在明（イ・ジェミョン）大統領と首脳会談を行い、両国の関係を「未来志向で安定的に発展させる」ことなどで一致しました。高市首相は、午後3時ごろに政府専用機で韓国の釜山（プサン）に到着しました。その後、APEC（アジア太平洋経済協力会議）の首脳会議が開かれる慶州（キョンジュ）に移動し、午後6時ごろから李在明大統領との初めての首脳会談に臨みました。高市首相：日韓は互いにとっ