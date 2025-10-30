（彰化中央社）中部・彰化県伸港郷で昨年2月、乗用車が小学生3人に衝突し、後に2人が死亡した事故で、台湾彰化地方法院（地裁）は30日までに、被告の70代の男に懲役1年2月を言い渡した。男は自動車運転免許の取得歴がなかった。地裁が30日に公表した判決文によれば、被告は事故当日、午後6時20分ごろに青信号の交差点を通過しようとしたところ、赤信号の横断歩道を渡っていた3人に衝突した。制限速度70キロの道路を約77キロで走行