Image: Amazon.co.jp この記事は2025年5月18日に公開された記事を編集して再掲載しています。 こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。「財布を忘れて出かけてしまった」「自動車の鍵がすぐに見つからずに待ち合わせに遅刻したことがある」そっと胸に手を当てて思い出してみてください。一度とは言わず、幾度となくやってしまった人もいるでしょう。