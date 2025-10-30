◇SMBC日本シリーズ2025第5戦阪神―ソフトバンク（2025年10月30日甲子園）テレビ朝日系で中継された日本シリーズ第5戦で阪神の前監督の岡田彰布オーナー付顧問（67）が解説を務めた。延長戦に突入した死闘。阪神は10回から第1戦で先発したエース格の村上を投入。ただ、2イニング目となった11回、先頭の野村に外角直球を痛恨の右越え勝ち越しソロとされた。岡田顧問は「去年の最後と一緒だ。今年はだからインコースを