「ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５、阪神−ソフトバンク」（２９日、甲子園球場）阪神の岡田彰布オーナー付顧問がテレビ中継のゲスト解説を務めた。五回２死一、二塁で佐藤輝がヘルナンデスの直球をとらえた５試合連続適時打を、「今のはすごいですよ。昨日見た感じではヘルナンデス打てないと思ったけどね」と手放しで称賛。八回には石井が痛恨の同点２ランを浴びたが、「いやー、もうコレ忘れないと。こっからですよ、勝負