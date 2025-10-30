テレビ朝日系の特撮ヒーロー番組「スーパー戦隊シリーズ」が、現在放送中の「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー」を最後に終了することが30日、関係者への取材で分かった。1975年（昭50）に放送を開始した第1作「秘密戦隊ゴレンジャー」から、子供から大人まで、世代を超えて愛されてきた人気シリーズが、半世紀の歴史に幕を下ろす。X（旧ツイッター）のトレンドランキングでも一時、「スーパー戦隊シリーズ」が1位となった。また、