テレビ朝日系で放送されている特撮ヒーロー番組「スーパー戦隊シリーズ」が、現在の「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー」を最後に終了することが30日、関係者への取材で分かった。1975年開始の第1作「秘密戦隊ゴレンジャー」から世代を超えて愛されてきた人気シリーズが、半世紀の歴史に幕を下ろすことになった。歴代全作品のリストは以下の通り◇◇◆歴代スーパー戦隊シリーズ（放送開始年、レッド俳優）▼秘密戦隊ゴレンジ