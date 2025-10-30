キックボクシングフェス「ＧＯＡＴ」旗揚げ戦（３０日、後楽園ホール）で、?神童の弟?こと那須川龍心（１９）が元ラジャダムナンスタジアム認定バンタム級王者のチャラームダム・ナヨックエータサラ（２１＝タイ）相手に圧巻の９８秒殺を披露した。旗揚げ戦のメインを任された龍心は、ムエタイの強豪相手に序盤から圧倒だ。まずはパンチのラッシュから左アッパーで最初のダウンを奪うことに成功。これでダメージあらわの相手に