¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹£³£°ÆüÊ¡°æÂç²ñ¤Î¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¸¥å¥Ë¥¢¥¿¥Ã¥°¥ê¡¼¥°¡×£Á¥Ö¥í¥Ã¥¯ºÇ½ª¸ø¼°Àï¤Ç¡¢£É£×£Ç£Ð¥¸¥å¥Ë¥¢¥¿¥Ã¥°²¦¼Ô¤Î£Ä£Ï£Õ£Ë£É¡Ê£³£³¡Ë¡¢£Ó£È£Ï¡Ê£³£¶¡ËÁÈ¤¬£Ù£Ï£È¡Ê£³£·¡Ë¡¢¥Þ¥¹¥¿¡¼¡¦¥ï¥È¡Ê£²£¸¡ËÁÈ¤È¤ÎÁ´¾¡ÂÐ·è¤òÀ©¤·Í¥¾¡·èÄêÀï¡Ê£±£±·î£²Æü¡¢´ôÉì¡Ë¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£Å°Æ¬Å°Èø°­¤«¤Ã¤¿¡£Å¨¥Á¡¼¥à¤Î¹çÂÎµ»¡Ö£Æ£á£ì£ã£ï£î£â£ì£ï£÷¡×¤òËÉ¤¤¤À£Ä£Ï£Õ£Ë£É¤Ï¡¢¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤È£Ù£Ï£È¤ò·ãÆÍ¤µ¤»¤ÆÌµË¡¶õ´Ö¤òºî¤ê½Ð¤¹¡££Ó£È£Ï¤¬£Ù